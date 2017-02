Dapayk & Padberg möchten weiterhin im musikalischen Untergrund bleiben, ihr gemeinsames Projekt gilt ihnen als Herzensangelegenheit. Was im Fall von Komponist Niklas Worgt ( Dapayk ) sicher einfacher ist als für Ehefrau Eva Padberg (Topmodel). Aber vielleicht ist gerade dieser bewusste Grenzgang jenseits von roten Teppichen und schillernden Promipartys dafür verantwortlich, dass auch ihr neues Album für Begeisterung sorgen kann. Worgt schafft es zuverlässig, reduzierte Beats mit kreativen Sounds zu perforieren, Sängerin Padberg glänzt als krönendes Geschmeide, das die Tracks wahlweise in Einklang bringt oder verstörend aufmischt. Minimale Rhythmen, tanzbar und karg, nicht selten die Tradition heimatlicher Elektronik-Avantgarde fortführend, treffen hier aber nicht nur auf melancholische Düsternis, sondern durchaus auch auf kurzweilige Harmonie. »Sink This Ship« bleibt mit flüssiger Hookline sogar unmittelbar im Kopf hängen. Nicht zwangsläufig die erste Platte für den herben Club-Kontrollverlust, aber außerordentlich fein zum Aufschnecken vor dem Wochenendausgang – dazu ein gutes Glas Weißwein, bitte.