»Atrocity Exhibition« nun kommt mit ein wenig mehr Distanz daher und braucht erstmal einen Moment, um auf Touren zu kommen. Da helfen auch Browns zum Überschlag neigende Stimme und die Auftritte von Kendrick Lamar und Earl Sweatshirt nicht. Erst wenn »Ain’t It Funny« reinhaut, ist mit Rumpelbässen und Fanfarenstößen die volle Aufmerksamkeit garantiert und wird auch immer wieder gehalten. »When It Rain« ist ein weiteres Highlight, minimal in den Mitteln, aber maximal im Ausdruck. Brown ist immer dann am besten, wenn er den Junkie spielt und bis zur Lächerlichkeit überzieht, so auch hier wieder. Aber der Eindruck kann nicht ganz abgewehrt werden, dass der Abstand zum Erzählten größer geworden ist. Einer Exhibition – also Ausstellung – steht das aber vermutlich gut zu Gesicht.