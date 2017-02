Wurden AC/DC oder Motörhead jemals dafür kritisiert, dass sie ihrem Stil stets treu geblieben sind und Album für Album zum erwartet überraschungsarmen, aber ungemein treibenden Tanz luden? Auf jeden Fall. Hat es ihnen geschadet? Definitiv nicht. Und ohne die temperamentvollen Kanadier Danko Jones vorschnell auf eine Stufe mit diesen leider abgetretenen Hardrock-Veteranen zu stellen: Sie wandeln auf denselben Pfaden. Auch im 21. Jahr nach Bandgründung hauen Danko Jones ihren Hardrock mit rotziger Punk-Attitüde und kraftvoller Metal-Inbrunst in Mark und Bein. Zwischen dem Opener »I Gotta Rock«, der schon ankündigt, was gleich aus den Lautsprechern dröhnen wird, und dem letzten Song »Revolution (But Then We Make Love)« warten neun Tracks, die sich textlich irgendwo zwischen pubertären Sex-Fantasien und Einladungen zu rasender Feier bewegen. Das ist weder anspruchsvoll noch überraschend und schon gar nicht abwechslungsreich – aber kann man den Kanadiern deswegen böse sein? Wer eine Danko-Jones-Platte auflegt, sucht nicht den perfekten Soundtrack fürs romantische erste Date, sondern vielmehr den fürs erste morgendliche Festival-Bier. Und dafür eignet sich »Wild Cat« wieder perfekt. Wie Lemmy Kilmister stets betonte: »We are Motörhead. And we play rock and roll«, kann man auch zur Band aus Toronto sagen: »They are Danko Jones. And they gotta rock.« Das tun sie, und sicher auch in Zukunft.