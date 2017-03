Daniel Brandt ist sonst bei einer Band beschäftigt, deren Name nach der Kälte einer Wirtschaftskanzlei klingt: Brandt Brauer Frick. Ganz ohne Konzept dürfte dieser Name nicht gewählt sein, schließlich wohnt der Musik des Techno-Projekts aus Berlin ebenjene atmosphärische Distanz inne, wie man sie von artverwandten Künstlern wie Kraftwerk kennt. Die Kälte ist auch aus »Eternal Something« nicht gewichen, doch zeigt sich eine noch größere Offenheit im Umgang mit Sounddesigns als bei Brandts eh schon nicht an gängigen Songstrukturen interessierten Hauptband. Er wollte Songs, die sich wie Dance-Tracks aufbauen, aber dennoch nicht wie Clubmusik anfühlen, so Brandt . Ziel erreicht. Tatsächlich sind die Stücke wie ein Live-Art-Happening konzipiert. Unerwartete Dinge passieren, da der Herangehensweise ein adaptives Verfahren zugrunde liegt. So verändern Tracks wie »Chaparral Mesa« ihre Form, häuten und wandeln sich permanent und beeindrucken gleichzeitig durch ihren rauschhaften Sog. Während andere Elektronikkünstler Sollbruchstellen nutzen, um einen zeitweiligen Mangel an Ideen zu kaschieren, ist bei Brandt jeder Raum ausgefüllt, was »Eternal Something« schon jetzt zu einer der spannendsten und besten Genre-Platten des Jahres werden lässt.