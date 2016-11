»Techno braucht Geduld« sagt Avery in dem Statement zu seinem Beitrag der altehrwürdigen DJ-Kicks-Reihe, und tatsächlich: Geduld ist gefragt, will man die Compilation genießen. Der Brite war schon immer weniger der Techno-Künstler als ein Zunfthandwerker, und wie er hier, Schicht für Schicht und Shift für Shift, die Produktionen nahtlos aneinanderreiht, ist das schon perfekt gemacht. Dies sind keine Songs, auch keine Tracks, sondern ein einziges, übergangsloses Set.Während das in jedem Techno-Club von Berlin über London bis nach New York, in dem man die Zeit und die Sets in Stunden und nicht in Minuten zählt, ein Qualitätssiegel darstellt, ist es jedoch in jedem anderen Setting ein Problem. Ohne Bewegung, ohne Lautstärke, ohne Schweiß, und, sagen wir es: ohne Drogen kann ein noch so gutes Techno-Set leicht unter seinem Potenzial bleiben. Diese DJ-Kicks-Ausgabe ist daher eine eindrucksvolle Visitenkarte für die nächsten DJ-Sets von Daniel Avery. Als Album bleibt es ein hochgetunter Bugatti in der Innenstadt.