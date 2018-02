Schon seit 2014, seit dem Release von »Black Messiah«, wartet die Welt auf ein neues Album von D’Angelo, dem maßgeblichen R’n’B-Erneuerer der 1990er. Doch anstatt nennenswerte Ergebnisse aus dem Studio mitzubringen, kommt er lieber in regelmäßigen Abständen in Europa auf Tour. Das ist für seine Fans mehr als nur ein Trostpflaster, schließlich ist der Mann mit einem unwiderstehlichen Vibe aus Soul und Funk gesegnet, der auch live in vollem Umfang zutage tritt.



Geschrieben am

14. Februar 2018, 10:21