Selten war es so lustig und bunt, von Aliens entführt zu werden. Genau das passiert Dan Auerbach in seinem neuen Video zur Single »Shine On Me«. Wippende Außerirdische, Katzen und Hunde, die Auto fahren und eine Band mit einem Frosch am Bass, einem Alien am Schlagzeug und tanzenden Blumen im Publikum – es gibt jede Menge zu gucken. Was auch immer das Team hinter dem Video getrunken hat, wir hätten bitte auch gern einen Schluck davon. »Shine On Me« ist dazu ein ausgelassener und fröhlicher Pop-Song, der erst mal nicht mehr aus dem Kopf verschwindet.