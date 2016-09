Eigentlich spielen Dakota Suite akustischen Ambient. Seit den 1990ern nimmt die Band um Chris Hooson wechselweise Alben mit getragenen, meist sparsamen Instrumental-Suiten aus Klavier, Bläsern und Streichern, dann wieder Platten im zerdehnten Slowcore- und Singer/Songwriter-Gewand auf. An sich kein Easy Listening, aber doch Musik, die gut im Hintergrund laufen kann. Bei »The Sea Is Never Full« ist das nicht mehr so einfach.

Die Platte ist in Kooperation mit dem befreundeten japanischen Avantgarde-Metal-Ensemble Vampillia entstanden und dient der Verarbeitung der Fukushima-Katastrophe von 2011. Entsprechend düster und sperrig geriert sich das einstündige, vierteilige Gemeinschaftswerk an manchen Stellen. Die Streicher dräuen unheilvoll, Gitarren-Noise und Industrial-Drones machen sich breit, geisterhafte Gesänge sind zu hören. Geradezu verstörend ist der geräuschhafte Einsatz von japanischem Oberton-Gesang, der von purem Horror kündet. So ist »The Sea Is Never Full« ein teilweise schwer verdaulicher Brocken, der seiner Thematik jedoch zweifellos angemessen klingt.