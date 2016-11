»Utopia Defeated«, das Debüt des Australiers D.D Dumbo , erscheint auf dem legendären Label 4AD, das inzwischen nicht mehr nur dem Shoegaze huldigt, sondern verwandten Dream-Pop-Acts eine Heimat bietet. Die kommt jedoch nicht verträumt, sondern ziemlich kühl daher: Daughter, Grimes oder auch Ariel Pink gehören zum Label-Roster. D.D Dumbo passt gut in dieses Repertoire, denn auch er spielt ziemlich souverän auf der Klaviatur des reduzierten Pop mit experimentellen Sprengseln. Blues, 1980er-Pop, Groove, R’n’B und World Music finden sich hier zu einem engumschlungenen Tanz zusammen, und ab und an schaut Peter Gabriel mit seinen Percussions im Pferdestall vorbei. Denn in einem solchen hat D.D Dumbo sein Debüt innerhalb von drei Jahren zusammengebastelt. Alle Sounds und Instrumente spielte er live ein, um sie anschließend mit Loops zu bearbeiten. Das Ergebnis klingt organisch und harmonisch, doch man weiß mittlerweile ja: Auch Harmonie ist eine Strategie. Und D.D Dumbo ist ein Meisterstratege des Eklektizismus.