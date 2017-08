Wer bisher im Folkrock eine Portion Glam vermisste, wird im Umfeld von Curse Of Lono und ihrem Frontmann, dem ehemaligen Hey-Negrita-Sänger Felix Bechtolsheimer, definitiv fündig. Die bekannten Parameter seien hier nur knapp angerissen, wir gehören schließlich nicht zur Yellow Press: Eine rheinhessische Milliardärsfamilie, Jetset, Heroin, Olympia-Gold im Dressurreiten, britischer Landadel. Nicht unerwähnt soll dabei bleiben, dass Bechtolsheimer und Co. mit den richtigen Karriereentscheidungen und Zielstrebigkeit auch die wahrhaftigeren Mumford & Sons hätten werden können.Das nötige Talent bringen nach Hey Negrita auch Curse Of Lono zweifelsohne mit: Ihr Debütalbum »Severed« taucht tief in klassische Musikstile der US-Südstaaten und der britischen Insel ein und hebt dabei bildgewaltige Songs aus Sinnlichkeit und Sehnsucht, Depression und Repression, aus Folk, Blues und Country. Eine Eigenheit Curse Of Lonos liegt darin, trotz all ihrer Ehrerbietung gegenüber der Emotionalität der Wurzeln das leichtbekömmliche Songformat nicht aus den Augen zu verlieren und so richtiggehend eingängig zu klingen. Dieser Spagat zwischen Kunsthandwerk und Seele gebiert Respekt und verwässert die starke Atmosphäre des Albums kein bisschen. Stattdessen verdichtet sich die Gewissheit, dass diese Band zu Großem fähig ist, wenn sie endlich an die richtigen Leute gerät.