Herkunft London

Genre Leinwandtauglicher Southern-Gothic-Alt-Rock

Mitglieder 5

Aktuelles Album »Severed« (Submarine Cat / Soulfood / VÖ 09.06.17)



Felix Bechtolsheimer: Da wir bereits ziemlich lange befreundet sind, haben Alex und ich schon mehrfach miteinander gearbeitet. Irgendwann habe ich ihm die ersten Curse-Of-Lono-EPs vorgespielt, und er meinte sofort: »Das ist Sound für den Bildschirm! Lass uns einen Kurzfilm dazu machen.« Mit dem Video haben wir mittlerweile auf sämtlichen Filmfestivals den Preis als »Bestes Musikvideo« abgestaubt.



Es ist kaum noch möglich, den visuellen Aspekt der Musik zu ignorieren. Man hört sich ja nicht bloß monotones Geknister an. Musik transportiert immer eine ganz bestimmte Bildsprache, die einfach nach verschiedenen Methoden verlangt, um das auch irgendwie rüberzubringen. Manche Leute denken, dass gerade bewegte Bilder von der Musik ablenken würden. In Wirklichkeit steckt hierin die Möglichkeit, auch mal andere Perspektiven zu beleuchten. Mir geht’s darum, Welten zu kreieren, in die die Hörer sich hineinversetzen können.

Was ist das für eine Liste? Wir hören so viel Musik, und das über so viele Kanäle, dass sich automatisch der Bewertungshorizont ändert. In meiner ersten Band wollten wir unbedingt Grunge spielen und so wie Alice In Chains klingen. Später haben uns Songwriter wie John Prine oder Guy Clark inspiriert. Oli Bayston, mit dem wir das aktuelle Album produziert haben, ist wiederum komplett besessen von Radiohead und Krautrock. Es ist schon so, dass viele verschiedene Genres unseren musikalischen Output beeinflussen. Man kann kaum auf irgendetwas einen allgemeingültigen Stempel drücken. Wenn ich das tun müsste, würde ich unseren Sound als filmkompatiblen Southern-Gothic-Alternative-Rock bezeichnen. Mit Rock kann doch jeder was anfangen, oder?