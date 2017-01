Als aus den Häusern Shitkatapult und Random Noize ein neues Label namens »Albumlabel« entsprang, konnte man schon ahnen, was nun kommt: das Unahnbare. Unwahrscheinliche Musik solcher Künstler wie The Nest oder Label-Kopf T.Raumschmiere. Sie hatten sich vorgenommen, die Musik und das Vinyl wieder in den Mittelpunkt des Handelns zu rücken. Da kommen Musiker wie Cummi Flu und Raz Ohara natürlich gerade recht. Letzterer steht für geschmackssichere Hipster-Musik mit dem eigenen Odd Orchestra und an der Seite von Apparat oder Acid Pauli, die man gut als dubbigen Electro-Pop bezeichnen kann. Ersterer macht hingegen Musik, die an Eigenartigkeit kaum zu überbieten ist. Die Zusammenkunft, die sich »Y« nennt, ist eben beides: vertracktes, glitschiges Perkussionsgewimmel, dem der Pop aber nicht abgeht. Dafür sorgen flächige Samples von Flöten, Ziehharmonika, Dudelsäcken oder Synthies, die Spaß machen und zu den Vocals aus der Zwischenwelt sehr gut passen. Das liegt irgendwo zwischen Schamanengebet und Sprechen in fremden Zungen. Michael Jackson grüßt aus dem Limbus.