Erlaubt mir diesen emotionalen Ausfall: Sind die Crystal Fighters verrückt geworden? Das, was sie ihren Fans hier anzudrehen versuchen, bekommt man sonst höchstens von den Flaming Lips und Miley Cyrus im Doppelpack zu hören. Natürlich hatte die Band auch auf ihren beiden vorangegangenen Alben schon viel Vielfalt und wenig Stil zugelassen, aber im Vergleich zu dieser LP war das nichts. Man kann nur darüber spekulieren, ob ihr nochmal eine Spur überdrehterer Eklektizismus mit dem Tod ihres Schlagzeugers Andrea Marongiu vor ziemlich genau zwei Jahren zu tun hat, man kann es als Außenstehender aber auch sehr gerne lassen. Fest steht, dass die internationalen Londoner dieses Mal überschwängliche Folkpop-Nummern mit Ween-Kniff wie »Yellow Sun« neben geschmackliche Totalausfälle stellen: Mit »Good Girls« nähern sie sich schon balearischer Cheesyness an, aber mit »In Your Arms« stecken die Crystal Fighters endgültig und metertief in einem Sumpf aus schlechtem House, schlechtem Eurodance und schlechten Trap-Beats. Und sie hören bis »Lay Low« am Ende der elf Songs nicht mehr damit auf, sondern unterbieten ihr Niveau mit Balearic-Totalausfällen wie »All Night« oder dem Pathos-Rocker »Moondog« sogar noch. Die Crux: Diese Mixtur macht mehr Spaß als jede Bad-Taste-Party in den 2000ern. Die Band kultiviert den Kitsch mit soviel Konsequenz und Einfallsreichtum wie wenige andere vorher und überzeugt damit sogar humorloseste Gemüter. Vor so etwas kann man auch mal Respekt haben.