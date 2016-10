Da geht es hin, das letzte Mitglied der Strokes ohne Soloalbum oder Seitenprojekt - Seitensprung, denkt ein kleiner, dem New Yorker Quintett ewig treuer Teil des Hirns wehmütig. Nick Valensi hat sich nach all den Jahren ein Herz gefasst und präsentiert der Welt sein Baby: Für das CRX -Debüt »New Skin« schrieb er sowohl die Texte als auch die meiste Musik und überrascht nebenbei mit absolut soliden Lead-Vocals. Valensis neue Haut ist eine Ladung Gitarrenrock und Power-Pop mit Zwinkern in Richtung 1980er - meist wuchtig, mit viel Verzerrern auf der Gitarre und rabiaten Drums. Die Highlights des Albums sind aber die irisierenden Gitarrenläufe, eine der Strokes-Finten zum Aufpeppen von Riffs, die bei CRX in Kombination mit den auf Wiederholung vertrauenden Vocals leider ab und zu ein wenig leiernd daherkommen. Ebenso wie die Lead-Gitarre wecken auch ein paar originelle Synthies Erinnerungen an die letzten beiden Alben der Strokes , wenn sie musikschatullenartig über eine aus Riffs gebaute Sound-Wand regnen oder wie auf einer Nintendo-Konsole im Hintergrund herumblinken. Als Schmankerl hervorzuheben ist die wiegende Reggae-Rock-Ballade »Slow Down«. Die obligatorische Skeptiker-Frage: Würden CRX die gleiche Aufmerksamkeit bekommen, wenn da nicht noch diese andere Band in Valensis Biografie wäre? Das ist zu bezweifeln, aber Tatsache ist, dass »New Skin« unerwartet einprägsamer und einfallsreicher ausfällt als beispielsweise das letzte Album des zweiten, etwas lauter auftretenden Strokes-Gitarristen Albert Hammond Jr.. Daher kann man CRX völlig bedenkenlos genießen und Nick Valensi ein anerkennendes Nicken gönnen. Produziert wurde das ganze übrigens von einem gewissen Josh Homme. Jeder fängt halt mal klein an.