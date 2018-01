Gegen Ende wird das siebte Album des Pop-, Verzeihung, R’n’B-Titans Craig David wenigstens ein bisschen charmant. »Talk To Me« Teil 1 und Teil 2 leuchten die Wohnzimmerkulisse mit dem sanften Softporno-Licht der 1990er aus, als neben den Alben von R. Kelly oder D’Angelo für die beschwingte Beschallung des Morgens danach auch noch Acid-Jazz-CDs im Regal standen. »Reload« beginnt nahezu biestig und verwandelt sich dann in einen sphärischen Wolkenritt, den man in längst vergessenen Tagen womöglich Hardtrance genannt hätte. Der Mann ist eben schon länger dabei und als Jahrgang 1981 von anderen Stilen geprägt als denen, die heute angesagt sind. Vielleicht klingt er deshalb auch nur dann so stimmig, wenn er sich an diese erinnert.Hauptsächlich allerdings passt er sich auf »The Time Is Now« den Moden der Zeit an. Ein bisschen Latin-Pop, ein bisschen Reggaeton, aber vor allem: ganz viel Trap in der Mitte des Albums, so »gut gemacht« wie ausgelutscht. Die Bassdrum schleppt sich durch die Nacht, in deren Laternenlicht die Hi-Hat-Klicks wie tausend Fliegen huschen, sodass jeden Augenblick statt AJ Tracey oder GoldLink auch Fler oder Bausa als Gäste um die Ecke biegen könnten, bewaffnet und bereit, die Kohle auf den Kopf zu hauen. Eine richtig stimmige Fusion aus Tradition und Moderne gelingt Craig David eigentlich nur in »I Know You«, der groß beworbenen Kooperation mit Bastille . Vor allem deshalb, weil Dan Smith auf dieser Nummer wie Paul Smith von Maxïmo Park klingt. Das meiste auf diesem Album bleibt allerdings so nichtssagend werbeästhetisch wie der Reim von »Italy« auf »brand new car«.