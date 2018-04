Weniger Wahnsinn, mehr böses Granteln – so lautet das Rezept der »Loudmouth Soup«, wie die Cosmic Psychos ihr elftes Studioalbum benannt haben. Das Tempo wird von Midtempo-Songs wie »Moon Over Victoria« bestimmt. Uptempo-Punk’n’Roller bleiben die Ausnahme – und wenn, fehlen ihnen der Biss und die Aggro-Kante früherer Werke. Das Ramones’eske »Feeling Average« ist nett, plätschert aber eher dahin. »Dogshit« legt derbe los, nimmt dann aber schnell das Tempo raus. Manches, wie »100 Cans Of Beer«, klingt uninspiriert zusammengeschustert. Dass der dürftige Sound den Songs viel von ihrer Wucht nimmt, ist da fast schon egal.



Ist es das Alter – im Durchschnitt dürfte das bei dem Trio mittlerweile bei gut 60 Jahren liegen –, oder haben die besagten »100 Cans Of Beer« die Cosmic Psychos träge gemacht? Was auch immer der Grund ist: Der Band, die Kollegen wie Buzz Osbourne (Melvins) und Eddie Vedder (Pearl Jam) zu ihren Fans zählt, scheint nach 41 Jahren Geschichte die Puste ausgegangen zu sein. Hoffentlich ist es angesichts der deutlich besseren, deutlich aggressiveren Vorgänger-Alben nur ein vorübergehendes Formtief.