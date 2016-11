Stimme, Gitarre und hyperpräsente Streicherarrangements – die erste Soloplatte des Wand-Sängers ist ein psychotisches Folk-Experiment.

Als Kind habe ich aus Langeweile manchmal Wörter einfach anders betont. Langweiliges klang dann auf einmal geheimnisvoll, Schlimmes weniger schlimm. Cory Hanson betont den auch eher schlecht beleumundeten Capitalist im titelgebenden Opener auf der dritten Silbe. Und auch hier funktioniert der Trick: Der böse Mann klingt gleich weniger Furcht einflößend. Ein irreführender Trick, denn auf der ersten Soloplatte des Mannes, der sonst bei Wand singt und regelmäßiges Mitglied von Ty Segalls Band The Muggers ist, geht es vornehmlich um Abgründe. Die Texte sind in letzter Konsequenz verstörend und bergen sämtliche Fallstricke, die das moderne Leben eben so zu bieten hat, aber immer auch Zärtlichkeit und Hoffnung: »I know what makes you smile, and you know what makes me cry«, singt Hanson in der Single »Ordinary People«. Während es bei seiner Hauptband laut zugeht, ist »The Unborn Capitalist From Limbo« ein psychotisches Folk-Experiment: sehr reduziert, nur aus Stimme, Gitarre und hyperpräsenten Streicherarrangements bestehend. Im zauberschönen »Violent Moon« sieht man Nick Drake mitwippen. Kurz und schmerzhaft ist das, nach einer halben Stunde kommt dann mit »Arrival« noch ein später Höhepunkt, »I’ve been living underground for far too long«, erklärt Hanson. Ein Sound, der einen durch den Winter bringen kann. Was der Frühling dann bringt, wird man schon noch früh genug sehen.

Cory Hanson The Unborn Capitalist from Limbo Release: 18.11.2016 ℗ 2016 Drag City Bei iTunes laden Kaufen bei Amazon

Cory Hanson »The Unborn Capitalist From Limbo« (Drag City / Rough Trade / VÖ 18.11.16)