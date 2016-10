In 15 Jahren das nunmehr siebte Album, ständige Tourneen, nebenbei Projekte mit anderen Künstlern – Clueso war zuletzt ausgebrannt wie ein Teenie-Star. Anstatt einer Drogensucht entschied er sich dafür, Band und Manager rauszuschmeißen und ein Album aufzunehmen, das einen »Neuanfang« markieren soll. Darauf zu hören ist Clueso jetzt als Klischee, zehn Songs voller Belanglosigkeiten und deren Wiederholungen, ohne Ideen, und vor allem ohne Neues.



Mit seinem 2008er-Werk »So sehr dabei« hatte Clueso sich gefunden und ab da verloren: Alles Folgende waren Versuche, daran anzuknüpfen – und »Neuanfang« ist deren endgültiges Scheitern. Das vermeintliche Zurück zu den Wurzeln ist ein Zurück zu Pubertätsprosa und Popknatsch: »Ich sag’ Hallo mit ‘nem Gruß aus der Achterbahn und ich fühl’ mich gut, denn es fühlt sich so gut an«, Selbstreferenzielles (»Neue Luft« und »Sorgenfrei« klingen wie sein 2008er-Song »Barfuss«)und die für Clueso typischen überproduzierten Balladen (»Erinnerungen«, »Wenn du liebst«, »Jeder lebt für sich allein«). Ein fetter Etikettenschwindel, die ganze Nummer, aber von hier an kann es nicht schlimmer werden, alle Klischees müssten aufgebraucht sein, also setzen wir alle Hoffnungen ins nächste Album.