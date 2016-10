Aus der deutschen Musikszene ist Clueso nicht wegzudenken – und trotzdem haderten wir oft mit seiner Musik. Zu glatt? Zu sehr Mainstream? Strittig war für uns jedoch nie, dass er ein guter Typ ist. Sein vielleicht etwas zu programmatisch rausposaunter »Neuanfang« spiegelt sich auch musikalisch wider. Aida Baghernejad hat im Interview rausgefunden, was es damit auf sich hat.

»Sag mal, bist du eigentlich dieser Dorian Gray?« Clueso lacht, wenn man ihn mit dieser Frage begrüßt. Aber mit seinen 36 Jahren sieht er eben noch fast genauso aus wie mit 18, als es mit seiner Karriere losging. Zunächst trat er in besetzten Häusern in Erfurt auf, später bespielte er Deutschlands fettest Bühnen, hatte Kollaborationen mit Größen der deutschen Popmusikgeschichte von Lindenberg bis BAP. 2008 reiste er zu Raabs Bundesvision Song Contest. Wie fühlt sich das an, so im Rückblick? »Vom besetzten Haus zu Udo Lindenberg ist es gar nicht so weit. Wir waren früher eine kleine HipHop-Clique und haben jede Party mitgenommen – wir haben vor Punks gebreakt ebenso wie in der Großraumdisko. Und es war völlig egal. Die Punks haben gelacht und die in der Großraumdisko auch.« Die Bühnen wurden größer, aber die Umstände blieben eigentlich immer ähnlich. Clueso lebt immer noch gerne in Erfurt, hängt dort wie früher mit seinen Kumpels ab und sieht eben noch immer so aus wie ein verschmitzt grinsender Teenager.

Trotzdem ist alles anders. Seine Karriere wuchs langsam, am Ende aber gewaltig. »Es waren alles Halbjahresträume, mal hier, mal da spielen, vielleicht ein Feature mit jemandem, eine eigene Platte aufnehmen, ein eigener Proberaum.« Irgendwann wurden daraus Touren mit einer ganzen Menge Leute. Verantwortung für eine Band, Crew, viele Freunde, aber auch zu viele Versprechen vielleicht. »Ich habe mir nie einen Kopf darum gemacht.« Irgendwie spontan machen, Hauptsache der Kühlschrank war voll und die Gitarre am Start. Nach 15 Jahren ging das alles nicht mehr. Letztes Jahr kündigte Clueoso den Schnitt an. Trennte sich von seiner Band, löste sein Label auf, zog aus seiner langjährigen WG aus. Alles auf Anfang.



Macht man das so leicht? Neuanfänge sind ja so ein Musikerklischee. Richtungswechsel, sich neu erfinden – all das hat man schon mal gelesen. Wenn Clueso aber selbst erzählt, klingt das nach weitaus mehr. Es war schmerzhaft, sich von der Band zu trennen und nicht leicht, eine neue Art zu arbeiten zu finden. Aber eine nötige Befreiung. Nicht mehr verantwortlich sein, sich aber auch nicht mehr hinter der Gruppe verstecken zu können. »Nix mehr mit Prokrastination und die anderen sind schuld. Ich bin schuld.» Jetzt steht Clueso ganz für sich.

Konnte den Post (noch) nicht laden. Zum Post

»Neuanfang« klingt fast wie ein Konzeptalbum . »Das war gar nicht so geplant. Ich hatte ein akustisches Reisealbum geplant. 15 Skizzen, die größtenteils in Hotelzimmern aufgenommen wurden.« Aber mit jedem neuen Song wurde klarer, dass etwas anders werden muss, dass da eine Menge Gedanken und Gefühle im Raum standen, die raus wollten. Wie zum Beispiel auf dem Song »Gordo«: Da erzählt der heimliche Weltraum-Nerd die Geschichte vom ersten Primaten im All. Eingepfercht in eine Rakete schaut das traurige Äffchen auf die Erde zurück und versteht die Welt nicht mehr. »Ich habe alle Knöpfe und Hebel gedrückt, alles gemacht was ihr sagt, wann ist es vorbei?«, singt Clueso als Gordo. Aber ein bisschen klingt es auch so, als ob der Clueso spräche, der sich schon jahrelang im Hamsterrad Musikindustrie dreht.



»Für mein Empfinden ist es mein bislang privatestes Album. In jeder meiner Epochen schwang neben den großen Themen auch etwas anderes mit. Ich habe eine Sprache entwickelt und wollte zeigen, dass ich damit jonglieren kann. Ich hatte eine Band und wollte, dass sie leuchtet. Beim neuen Album wollte ich gar nichts. Nur das Thema Neuanfang verarbeiten. Deswegen sind es auch nur zehn Songs, danach hatte ich alles gesagt.« Der Soundtrack zum Lebenverändern, zum Schritt ins Unbekannte, ins X.

Viva con Agua in diesem Jahr oder private Aktionen, wie den ganzen Winter über Woche für Woche auf der Mittwochsdemo in Erfurt gegen die AfD demonstrieren. »Bei solchen Veranstaltungen ist Erfurt gespalten. Ich bin der Meinung, dass nichts jetzt plötzlich erst aufgetaucht ist, was nicht schon vorher da war. Diverse Zeiten und bestimmte Personen, die sich als falsche Anwälte für das Volk hinstellen und verkaufen, wie zum Beispiel Höcke, sind wie ein Schallloch von einer Gitarre. Wenn es zugeklebt ist, hast du keinen Klang, der Resonanzköper ist wichtig. Das heißt aber nicht, dass der Korpus nicht da ist. Jetzt kommen Leute zutage, die Angst haben, die sich nicht verstanden fühlen, die vielleicht zu DDR-Zeiten nicht die Möglichkeit hatten, sich kreativ zu entfalten, von denen viele mehr Probleme haben als Optionen. Viele haben Angst. Und Angst verbreitet Hass.« Es ist aber nicht alles Blick nach innen und persönliches Thema. Im Gegenteil. Ob nun öffentliche Statements, wie das Posten der Flüchtlingsurkunde seines Großvaters auf seiner Facebook-Seite oder seine Reise nach Äthiopien mitin diesem Jahr oder private Aktionen, wie den ganzen Winter über Woche für Woche auf der Mittwochsdemo in Erfurt gegen die AfD demonstrieren. »Bei solchen Veranstaltungen ist Erfurt gespalten. Ich bin der Meinung, dass nichts jetzt plötzlich erst aufgetaucht ist, was nicht schon vorher da war. Diverse Zeiten und bestimmte Personen, die sich als falsche Anwälte für das Volk hinstellen und verkaufen, wie zum Beispiel Höcke, sind wie ein Schallloch von einer Gitarre. Wenn es zugeklebt ist, hast du keinen Klang, der Resonanzköper ist wichtig. Das heißt aber nicht, dass der Korpus nicht da ist. Jetzt kommen Leute zutage, die Angst haben, die sich nicht verstanden fühlen, die vielleicht zu DDR-Zeiten nicht die Möglichkeit hatten, sich kreativ zu entfalten, von denen viele mehr Probleme haben als Optionen. Viele haben Angst. Und Angst verbreitet Hass.«



Wo er selbst steht, ist klar: »Man muss offen Stellung beziehen. In die Musik versuche ich es aber nicht einzubauen, das Politischste in einem Song für mich ist ›Alle wollen am Leben sein oder am Meer‹. Das ist für mich Politik genug in der Musik.» Auf der Bühne, auf Facebook, privat oder in Interviews gibt es dann die Statements dazu. »Ich stelle mir auch die Frage, wie viel Kraft hat ein Künstler? Die Leute hören ja nicht mich, sondern sich. Mit allem, was ich singe und sonst so von mir gebe, kann ich höchstens etwas auf die Seite einer Waagschale legen. Ob die dann kippt und in welche Richtung, das liegt nicht in meiner Hand.«