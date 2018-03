Um die Geschichte von »Too Slow To Disco Brasil« zu erzählen, kommt man um die Geschichte von Ed Motta nicht herum – eine Ikone der brasilianischen Jazz-, Funk- und Soul-Szene, die sowohl als aktiver Musiker, als auch in der Rolle des leidenschaftlichen Kurators nicht nur einen nachhaltigen Eindruck in entsprechenden Kennerkreisen hinterlassen hat. Genau der richtige Mann, um erstmals jemand anderem die Kontrolle über diese hochgeschätzte Compilation-Reihe zu hinterlassen. So lag die Herausforderung für DJ Supermarkt vor allem darin, diesen Mann ans Telefon zu kriegen und für das Projekt zu begeistern. Ein Vorhaben, das geglückt ist, wie man hier sehen kann. »Too Slow To Disco Brasil« wird am vierten Mai bei City Slang erscheinen und eine ganze Reihe an brasilianischen Helden wie Rita Lee, Cassiano oder Roupa Nova versammeln.