Mit der Enthüllung ihrer letzten Single »Get Out« gaben sich Chvrches bezüglich des dazugehörigen Albums noch ausgesprochen geheimnisvoll und deuteten lediglich mit dem Hashtag #CHV3 an, dass da etwas Neues auf dem Weg sein könnte. Vermutungen, die nun ganz klar Tatsache sind, hat das Trio doch gestern offiziell den Titel und das Veröffentlichungsdatum seines neuen Albums enthüllt: »Love Is Dead« erscheint am 25. Mai. Dass sie aus diesem Anlass ausgerechnet ihre Kollaboration mit Matt Berninger von The National enthüllen, ist da natürlich ein willkommener Umstand. »My Enemy« überlässt Berninger die Strophen gleich in Gänze und bittet Lauren Mayberrys nur im Refrain der schleppenden, dafür aber umso kraftvolleren Synthie-Pop-Ballade an das Mikrofon.