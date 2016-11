Gestatten, Christine Owman . Besonderes Kennzeichen: Musiziert mit Säge. Das klingt innovativ und hat auf den ersten beiden Alben der Schwedin auch für Überraschungen gesorgt. Ergänzt von klassischen Instrumenten wie Cello und Harfe, aber auch Ukulele oder Mandoline sowie verzerrten Hall-Effekten traumwandelt Owmans Pop souverän zwischen Klassik-Wogen und New Wave. Bloß muss auch der schönste Industrial-Folk mal neu geölt werden. Für ihr drittes Album »When On Fire« hat Owman sich unter anderem Unterstützung von Mark Lanegan und Soko geholt, die zwar ein paar Gegensätze aufbrechen, der Platte aber auch nicht so richtig aus dem morbid-romantischen Einheitsbrei heraushelfen. Schon beim dritten Song »Sleepwalker« langweilt die Mischung aus dumpf rumorendem Hintergrund, sphärischer Soundästhetik und Owmans hoher Stimmlage, die alles wie mit einem aus der Mode gekommenen Mantel umhüllt. Ein paar Ausreißer hier, einige klangliche Aufreger dort hätten »When On Fire« nur gut getan.