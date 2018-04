Auch mit ihrem vierten Album für das Label Kranky bewegt sich Christina Vantzou in ganz klassischen Strukturen von Neo Classical, Ambient und Drone, setzt dabei aber voll auf die Möglichkeiten eines gleichberechtigten Ensembles. Die belgische Komponistin arbeitet hier nämlich mit Label-Kollegen wie Steve Hauschildt und John Also Bennett oder der Ex-Dirty-Projectors-Musiker Angel Deradoorian zusammen. Vantzou bringt dabei zwar Pläne und Ideen für ihre Kompositionen ein, gibt den Musikern wie auch den technischen Assistenten aber jederzeit Eingriffs- und Improvisationsmöglichkeiten auf die entstehende Musik.



Sakral, dunkel, drohend und schwelgerisch klingen ihre minimalistischen Arbeiten, getragen von Klavier und Streichern in großen Hallräumen. Trotz des Instrumentariums aus Harfe, Vibraphon, Marimba, Synthesizern, Gongs und Glocken wirkt die Musik aber immer auf das Notwendigste reduziert und niemals überladen. Die Eingriffsmöglichkeit der Musiker sorgt dazu für eine große klangliche Vielfalt, die nie auf Kosten der Geschlossenheit des Albums geht. »No. 4« erzielt seine nahezu stoische Ruhe durch lang gehaltene Töne, klangliche Schichtungen und dadurch entstehende Schwebungen. Jedes Klangereignis hat Zeit, sich zu entwickeln, Pausen und Stille werden gezielt eingesetzt, um die jeweilige Stimmung zu verstärken.