Ein Abend zwischen Verletzlichkeit und Abgeklärtheit. Christiane Rösinger zeigt mit ihrem Konzert in Berlin, warum man die Songwriterin so gern zum Freundeskreis zählen möchte.

01.04.2017, Berlin, Hebbel am Ufer



Christiane Rösingers größter Fan sitzt in der vierten Reihe. Manchmal steht er auch, dann sogar gleich auf seinem Sitz, so groß ist das Bedürfnis zu applaudieren. Weil der Fan ungefähr acht Jahre alt ist und zum Zeitpunkt von Rösingers letzter Plattenveröffentlichung noch in die Windeln machte, geht das so in Ordnung, und die Singer-Songwriterin in der schwarz schattierten Garderobe winkt sogar zurück. In freier Wildbahn kann man sie schon seit geraumer Zeit als gut aufgelegten MC in der Kreuzberger Flittchenbar erleben, nur die eigenen musikalischen Darbietungen sind rar geworden in letzter Zeit. Entsprechend dankbar ist das mittelalte und teilweise lustig gekleidete Publikum im gothicmäßigen Hebbel-Theater, dem es durchgehend gelingt, auf Rösingers Wellenlänge mitzusurfen.



Die Sängerin ist ja nun nicht die erste, die man gerne als Freundin hätte, schließlich kreisen gefühlte 75% ihrer Lieder um romantische Bruchlandungen samt fatalistischem Schulterzucken, das sich irgendwann schon wie eine selbsterfüllende Prophezeiung anfühlt. Zumindest gibt sie zu, dass sich dieses Thema als kreativer Steinbruch eignet. Gleich der erste Song »Kleines Lied« etabliert diese geschmeidige Mischung aus Herzscheiße, Ironie und Masochismus, die man genauso gut Poesie nennen könnte. Danach geht es in geordneter Reihe durch das ganze neue Album, das offenbar mancher im Publikum bereits mitsingen kann und auch tut. Rösinger selbst gehört eindeutig der Joe-Cocker-Schule der Performer an. Statt Reibeisenstimme hat sie eher das geduldige Organ einer sarkastischen Kindergärtnerin, aber auch sie fuchtelt gerne mit den Armen herum oder zieht sich vor aller Augen die Hose hoch.

Die Songs (mit Andreas Spechtl an der Gitarre) gewinnen nur bedingt im Live-Kontext, denn die neu zusammengestellte Band klingt noch etwas nervös, die hübschen Harmonien von »Das verflixte 7. Jahr« rumpeliger als auf Platte. Doch der Mehrwert liegt eh in der Intimität. Christiane Rösinger erzählt, wie ihr Antihit »Eigentumswohnung« ihr eine Rezension im Mietermagazin beschert hätte und kündigt jeden zweiten Song mit »auch ein sehr schönes Lied« an. Weil die neue LP nur neun davon hat, die binnen einer halben Stunde durch sind, weicht sie kurz auf ihr Repertoire von »Songs of L. and Hate« aus, bevor das völlig überlegene »Gewölbte Tor« zur Aufführung kommt. Wenn Blumfeld eine Fußballmannschaft wäre, würde sich so eine 0:3-Heimniederlage anfühlen: Der Heinrich-von-Kleist-Text über einen depressiven Spaziergang durch Würzburg ist allerdings mitnichten so traurig wie die Sängerin es versprochen hat, sondern ganz im Gegenteil eins der erbaulichsten Stücke über persönliche Sinnkrisen überhaupt. Der Song endet in Feedback, das wiederum damit endet, dass die Band für die Berlinhymne »Berlin« wieder auf die Bühne kommt. Größtenteils sei der Song nach wie vor von bestechender Aktualität, sagt die Sängerin, nur das mit dem »zum Vorglühen um die Spätis ziehen« käme ihr heute so nicht mehr in die Tüte. Die Passage mit den Arschlochkindern bekommt den größten Applaus, vielleicht sogar von dem Achtjährigen, der ja noch am ehesten wissen müsste, wo der Feind sitzt. Ansonsten ist so viel Eintracht fast auch schon wieder unheimlich.



So ähnlich wie die verschmusten Pärchen bei Bernd Begemann-Konzerten scheint es auch an diesem Abend einen großen Anteil von »So lustig, weil es wahr ist«-Fans zu geben, die aus Rösingers Texten zwischen Verletzlichkeit und Abgeklärtheit eine merkwürdige Art der Selbstvergewisserung schöpfen. Ein wenig Nostalgie dürfte auch mit im Spiel sein, denn als letztes spielt die Band noch ein paar Britta-Songs und Funny Van Dannens »Regenlied«, das sich die Sängerin besonders souverän aneignet. Nach relativ knappen 75 Konzertminuten ist die Show vorbei, aber vielleicht muss Christiane Rösinger ja noch zur Intro-Party, die am selben Abend im Huxley’s steigt. Wenn es jetzt Sommer wäre, wäre es draußen noch hell.