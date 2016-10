Das kann doch kein Zufall sein, dass auch das nächste Großwerk von Loosegoats-Sänger Christian Kjellvander nach »The Pitcher« wieder im Spätherbst veröffentlicht wird. Vielmehr erscheint es wie ein reines Klischee, diese Musik als Herbstmusik zu lancieren. Schließlich wurde sie tatsächlich erneut in einer alten Kirche im Dorf Österåker aufgenommen (die Kjellvander als Domizil und Aufnahmestudio gekauft hat) und klingt ohnehin, als würden die Tindersticks mit Leonard Cohen (mit dem Kjellvander ja auch schon getourt ist) und Townes van Zandt (erklärtes Vorbild) in einem dunklen Wald am Lagerfeuer musizieren. Wenn dann der Info-Zettel auch noch verrät, dass Kjellvander in der Zwischenzeit einen Teilzeitjob auf einem Friedhof angenommen hat und dann Songtitel wie »Misanthrope River« und »Riders In The Rain« zu Buche schlagen, ist der Hinweis auf den trockenen Rotwein im Ohrensessel bei gedimmtem Licht und schwerer See vor der Veranda fast zwingend.



Wer jetzt endgültig die Augen verdreht, dem sei gesagt, dass das alles halb so schlimm ist mit dem Klischee. Das Tapete-Label bürgt für Qualität, Christian Kjellvander kann Songs schreiben, die die Klippen der melancholischen Peinlichkeiten weit umschiffen, und vor allem können er und seine Mitstreiter arrangieren, dass es eine wahre Freude ist. Kein Song tappt da in die Falle der Erwartbarkeit, die Gitarren sind weit weg von jeglicher Virilität und der Raum zwischen den Noten ist ausreichend und klebefrei gestaltet. Ja, es geht um Liebe, Leben und Tod. Ja, Minor Majority, Holmes oder The Grand Opening sind nachbarschaftlich und klanglich nahe. Ja, das ist nicht überraschend. Aber so wärmend, spannend und eigensinnig, so selbstverständlich und plausibel, so schön darf klassische Schweden-Americana sein. Soll sie sogar. Auch und gerade in einem verdammt kalten Herbst.