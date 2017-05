Nun hat sich der australische Produzent Andrei Eremin alias Ghosting an den Versuch gewagt, diverse Soundtracks der großen Studio Ghibli-Filme zu remixen. Das Mixtape mit dem Titel »Reimagining Miyazaki« soll am 12. Mai erscheinen. Eine erste Hörprobe lieferte Ghosting bereits mit seiner Neu-Interpretation von »Chihiros Reise ins Zauberland« unter dem Titel »one summer«. Der Song kommt mit Hip-Hop-Beat und verschiedenen eingängigen Loops daher, die sich wunderbar anhören aber vom Zauber des Originals nur noch wenig übrig lassen. Wer sich also auf eine außergewöhnliche Neu-Interpretation der Ghibli-Soudtracks freut, dem sei Ghostings Mixtape ans Herz gelegt. Wer aber erwartet, darin noch viel des Originals und damit einhergehender, nostalgischer Ghibli-Euphorie wiederzufinden, dem muss man einen sanften, jazz-getränkten Dämpfer verpassen.