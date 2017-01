Tanzbarer Post-Punk gemischt mit Western-Soundtracks aus den 60ern – Mit der Idee startete Sänger und Gitarrist Ryan White 2014 Chick Quest . Die vierköpfige Band bringt am 24. Februar ihre zweite Platte »Model View Controller« heraus. Eine zweite Single dazu wird nun veröffentlicht und heißt »Down In A Crypt«.Der Song enthält Chick-Quest-typische energiegeladenen Melodien und wurde von Ryan White geschrieben, als er 2012 nach Belgrad in Serbien zog. Die Band ergänzte dazu: »Das Musikvideo zeigt die Alltagsabenteuer, die er während seiner Zeit dort erlebt hat - die Stadt ist heute einer seiner Lieblingsorte.« Wie das ganze aussieht, könnt ihr euch hier exklusiv ansehen.