Kohärenz und Stringenz sind in diesen postmodernen und -faktischen Zeiten ja eher zweitrangig. Warum also sollte das, was für US-Präsidenten gilt, nicht auch für US-Musiker gelten? Für Chicano Batman ist die Konsequenz hieraus simpel: einfach alle möglichen Referenzen in ein spannendes Amalgam namens »Freedom Is Free« zusammenführen. »Friendship« lässt Erinnerungen an »Pet Sounds«, 1960er-Soul, Psychedelic Rock der 1970er, Afrobeat und Keith Emerson aufkommen, »Angel Child« überzeugt mit jazzigen Drums, Country-Walking-Bass und seltsam folkigem Falsett-Gesang. Und das waren nur zwei Songs! Diese Diversität zieht sich durch das gesamte Album, mit einer einzigen Konstante: Überall sind brasilianisch-lateinamerikanische Rhythmen dezent unterlegt. Die multikulturelle und -referenzielle Kraft von »Freedom Is Free« wird nur ein einziges Mal dröge und abgedroschen: »The Taker Story« ist ein klischeebeladener und pessimistischer Reggae-Verschnitt, der in seiner Simplizität extrem nervt. Abgesehen davon macht das Album der Chicanos aus Los Angeles mit seinem Abwechslungsreichtum und seiner Sprunghaftigkeit aber viel Laune. Was wiederum nicht für US-Präsidenten gilt.