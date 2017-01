Das dritte Album von Cherry Glazerr heißt »Apocalipstick« und handelt von weiblicher Solidarität. Beim Interview in Berlin traf Louisa Zimmer das rundum erneuerte kalifornische Glam-Indie-Trio und fand heraus, dass hinter der alberne Fassade ein ernster Kern steckt.

»Wir haben uns auf einer Swinger-Party in West Hollywood kennengelernt. Jeder von uns kannte einen Freund eines Freundes des Gastgebers«, lautet Clementine Creevys Antwort auf die wohl ödeste Frage seit der Erfindung des Bandinterviews. Nach einem solchen Einstieg ist der Satz „Wir haben uns dann dadurch getroffen, weil wir alle Sex mit verschiedenen Leuten hatten“, schon weniger verwunderlich für das Trio Cherry Glazerr , dessen Bandname an die KWRC-Radiomoderation Chery Glaser angelehnt ist. Denn obwohl einzig Sängerin und Bandgründerin Crevy von der Originalbesetzung aus dem Jahr 2012 übrig geblieben ist, wirken die »Neuen« – Bassist Tabor Allen und Multi-Instrumentalistin Sasami Ashworth – mindestens genauso durchgeknallt wie ihre 19-jährige Anführerin. So eröffnet Ashworth beispielsweise auf dem Horn das Konzert der Musikschüler von Creevys Mutter, die als Cellolehrerin arbeitet. Allen bezeichnet sich hingegen als bärtigen »Supersenior«, der niemals die Highschool verlassen will.

Vor ihrem Indie-It-Girl-Status war Creevy dafür bekannt, ein leidenschaftlicher Sandwichmaker-Kästetoast-Fan zu sein. Während den Toasts auf dem Debütalbum »Haxel Princess« noch ein eigener Track gewidmet war, hat sie den Appetit darauf mittlerweile verloren. Stattdessen kann sich die Band nun auf einen vollkommen neuen Konsens einigen: den Feminismus. Die erste Single des dritten und eher postpunkigen Albums »Apocalipstick« heißt »Told You I'd Be With The Guys« und soll symbolisch für den Inhalt des gesamten Albums stehen. »Es handelt von weiblicher Solidarität. Von der Wichtigkeit, dass Frauen anderen Frauen zuhören. Davon, dass wir einen Safe Space für Frauen entwickeln, der nach mehr Gleichberechtigung ruft«, so Creevy. »Feminismus ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens und somit auch unserer Musik. Alle meine Songs haben feministische Themen«, erklärt sie. Mit Ashworth und Allen entfacht sich eine leidenschaftliche Debatte über Empowerment und manifestierte Machtstrukturen.

Zwei Tage nach unserem Treffen wird Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Während das – übrigens sehr empfehlenswerte – Instagram-Profil der Band sonst bunte Einblicke in das Leben der verrückten drei bietet, postet Creevy ein Statement über White Supremacy und die Rechte von Frauen, People Of Color und der LGBTQI-Community. »Musik wird mein Leben retten, es ist die einzig konstante Sache in meinem Leben, der ich mit meinem ganzen Herzen vertrauen kann«, heißt es am Ende des Textes. Und wir brauchen Bands wie Cherry Glazerr, die jungen Menschen in dieser ungewissen Zeit ihre Stimme leihen.

Ein von Cherry Glazerr (@cherryglazerr) gepostetes Foto am 11. Nov 2016 um 9:38 Uhr