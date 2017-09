Der Klang dieser Wörter hatte es mir einfach angetan. Erst wollte ich das Album »Spun« nennen, dann »Hiss«. Am Ende habe ich dann beides zusammengefügt. Für mich hat »hiss« etwas Animalisches an sich, erinnert aber auch an weißes Rauschen, das ich sehr mag. »Spun« klingt düsterer, derber – nach Übelkeit, Sinnestäuschungen, Schwindel, so etwas. Die vier Verben sind die Geschichte, die das Album erzählt – sein Lebenszyklus. »Flux« steht für Bewegung, »hiss« steht für Lebenskraft, »welt« steht für Dunkelheit und Verletzung, »groan« ist zugleich sinnlich und tödlich. Ich versuche immer, abstrakt zu bleiben und keine Nennwerte vorzugeben.Als ich anfing, das Album zu machen, zog ich gerade zurück nach Nordkalifornien, nicht weit entfernt von dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Ich habe dort Zeit verbracht, wo ich mit Anfang zwanzig gelebt habe. Das ist nicht einfach, es stiftet einige Verwirrung. Du erinnerst dich an die Fehler in deinem Leben, an Familie und Beziehungen, und setzt dich mit der Frage auseinander, wer du eigentlich bist. Das sind die Themen des Albums. Ich wollte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich spüre, dass es mir immer leichter fällt, mich zu öffnen. Ich möchte mich wohler dabei fühlen, für mich selbst zu sprechen . Denn wenn man nicht für sich selbst spricht, werden einem die Dinge in den Mund gelegt.Ich wollte brutal ehrlich mit mir und der Welt sein, zugleich aber auch vor der Wirklichkeit fliehen. Das braucht jeder mal, ich habe es aber zeitweise übertrieben – insbesondere, was Alkohol und Drogen anging. Ich habe persönliche und familiäre Dinge konfrontiert, mit denen ich mich mehr als zehn Jahre nicht befasst habe und wollte mir dabei durch meine Kontrolle nicht selbst im Weg stehen.Nein. Manche gehen zur Psychotherapie oder sprechen sich unter Freunden oder bei ihrer Familie aus. Ich habe diesen Weg nie beschritten. Für mich war da nur meine Musik mit ihrer spirituellen Seite. Manchmal habe ich auch Pilze zu Hilfe genommen, um beim Songwriting zu mir selbst durchzudringen. Man muss den Deckel öffnen und das Chaos herauslassen. Damit fängt alles an. Wenn du allein bist mit deinem ganzen Equipment und dich deinem ganzen offenen Bewusstsein stellst, kannst du dich sehr intensiv mit dir selbst auseinandersetzen.Bisher gab es auf jedem meiner Alben zumindest ein paar politische Songs. »Mer« auf »Apokalypsis« zum Beispiel ist während der Bush-Ära entstanden und an politische Führer gerichtet. Aber auch gegen mich selbst als Person, die mehr tun könnte, um etwas auf dieser Welt zu ändern. »Hiss Spun« hat einen noch klareren politischen Unterton. Es geschehen Dinge, die sich nicht mehr ignorieren lassen. Schalte die Nachrichten ein: Alles ist im Arsch – falls es das nicht immer schon war. Da Reden nicht meine Stärke ist, schreibe ich Songs, das fällt mir leichter. »Offering« zum Beispiel dreht sich um den Saltonsee, einen See in Kalifornien, der ein gutes Beispiel dafür ist, wie verantwortungslos wir mit unserer Umwelt umgehen. Ich wollte einen Song aus der Perspektive des Sees schreiben und so der Erde eine Stimme geben.