Der Text unterstreicht das Ganze noch. Charli haucht: »I'm sorry that I missed your party /I wish I had a better excuse like /I had to trash the hotel lobby /But I was busy thinkin' 'bout boys, boys, boys«. Dazu gibt es feinsten Pop und ein paar Gameboy-Sounds. Der Song soll die zweite Auskopplung aus dem bald kommenden offiziellen zweiten Album von Charli XCX sein. Im März hat sie bereits ein Mixtape veröffentlicht.