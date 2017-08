CatchCasper3

Es wäre vermutlich etwas hoch gegriffen, die #CatchCasper-Aktionen mit ihrer dritten Runde als Tradition zu bezeichnen – die meisten dürften in Anbetracht dieses Hashtags allerdings schon wissen, was Sache ist. Schon 2013 hat Casper unter diesem Motto eine verrückte Schnitzeljagd veranstaltet, die mit einem Secret Gig des Rapper endete. Nun taucht das altbekannte Schlagwort wieder vermehrt auf Twitter auf und lässt so manchen Fan täglich zum Briefkasten rennen, um vielleicht doch irgendwann eine solche Einladung vorzufinden: