Bereits im Sommer hatte sich Casper dazu entschlossen, seinem neuen Album noch etwas Zeit zu geben. »Lang Lebe Der Tod« sei schlichtweg noch nicht da, wo es sein müsse, verkündete der Rapper im vergangenen August via Facebook. Da sich an dem Status bisher nichts geändert hat und noch immer auf Hochtouren an der Platte gearbeitet wird, muss nun die logische Konsequenz daraus gezogen und die anstehende Tour verschoben werden.»Eine solch große Tour ohne neue Platte, ist nicht das, was ich für euch und für mich möchte«, heißt es dazu in der entsprechenden Erklärung. So werden alle Termine vom Frühjahr in den Herbst verlegt. Bereits erstandene Tickets behalten derweil ihre Gültigkeit und auch die Austragungsorte werden die gleichen bleiben. Der neue Terminplan sieht nun folgendermaßen aus: