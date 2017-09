Am Ende der letzten Show seiner »#catchcasper3«-Club-Tournee direkt nach der Veröffentlichung seines dritten Albums »Lang lebe der Tod« setzt Casper zu einer kleinen Rede an: Lange habe er geglaubt, dass es bei Konzerten darum ginge, wie groß sie seien und wieviel Pyro man einsetzen könne, sagt er. Aber diese Woche habe ihn gelehrt, dass das gar nicht wichtig sei. Sondern nur ein Raum und Leute, die eine Vorliebe teilen.Da hat er Recht, und die geteilte Vorliebe an diesem Abend sind er beziehungsweise seine Songs. Die Ovationen, die ihm in den 75 Minuten seiner Show in Köln entgegengebracht werden, hauen ihn von den Socken. Außenstehenden war das vorher klar, ihm selbst offenbar nicht so sehr. Casper ist trotz all seines Erfolgs nicht frei von Selbstzweifeln, und er hat angesichts der lange verzögerten Albumveröffentlichung auch Grund dazu.