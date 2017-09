Als Casper 2016 den dunkel wummernden Industrial-Track »Lang lebe der Tod« präsentierte, war das ein Statement. Ein weiteres Statement war es, aufgrund von Unzufriedenheit mit dem restlichen Material nur wenig später den Release des gleichnamigen Albums auf unbefristete Zeit, letztlich um ein ganzes Jahr, zu verschieben. Das sprach ebenso sehr wie die kreative Vorabsingle für die Vision und den Perfektionismus des Künstlers Benjamin Griffey. Geknüpft wurde einer der thematischen roten Fäden des Albums dennoch bereits damals schon: Große Teile von »Lang lebe der Tod« handeln von Tod und Leid und davon, wie sie zum einen den abgestumpften Gaffern als Unterhaltung dienen können; zum anderen aber eben auch als eindringliche Motivatoren, das Leben ohne Angst zu genießen.So konkret wie in »Deborah«, das ähnlich intim Depressionen thematisiert, wie es »Michael X« über den Selbstmord eines Freundes damals tat, wird Casper dabei aber selten. Auch hinsichtlich seiner verrauschten Sperrigkeit bleibt der Song eine Ausnahme: Nicht zuletzt dank der Stempel, die Gäste wie Drangsal oder Portugal.The Man dem Album aufdrücken, bleibt »Lang lebe der Tod« trotz seiner düsteren Grundstimmung meist überraschend leicht zugänglich – im Falle des etwas befremdlich an Deichkind erinnernden »Sirenen« fast schon zu sehr. Dem abschließenden »Flackern, flimmern« gelingt hingegen das Kunststück, einen Black-Metal-Mittelteil zu einem selbstverständlichen Bestandteil eines emotionalen Epos über den Sonnenschein nach dem Sturm zu machen. Eine Großtat, die sich an viele weitere im Schaffen Caspers reiht.