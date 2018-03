Cardinal Sessions Festival VII

Wer es schafft, Künstler und Bands wie Conor Oberst, The War On Drugs, Hozier und Pete Doherty zu teilweise spontanen Live-Akustik-Sessions vor die Kamera zu bekommen, der stellt auch erfolgreich ein Festival auf die Beine. 2015 wurden die Cardinal Sessions durch ein Festival ergänzt und YouTube als Zwischenschritt gestrichen. Stattdessen kam der Verstärker hinzu. Zwei Mal im Jahr organisieren sie seitdem das Cardinal Sessions Festival: einmal im Frühling und einmal im Herbst. Anfang Mai geht es in die siebte Runde und lädt erneut mit sicherem Gespür junge Künstler mit Potenzial für die großen Bühnen zu intimen Konzerten ins Gebäude 9 ein – ähnlich wie in Akustik-Sessions unmittelbar und ohne aufwendige Effekte.