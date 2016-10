2010 ins Leben gerufen, ging es für die Studenten Lenny, Timo und Alex bei Cardinal Sessions anfangs vor allem darum, ihre Lieblingskünstler kennenzulernen und deren Musik filmisch so darzustellen, wie man sie in offiziellen Musikvideos nicht sieht. Reduziert auf Stimme und Instrumente, werden die Künstler in versteckte Hinterhöfe, auf Feldwege zwischen Kuhweide und Weizenfeld oder in städtische Parks gestellt und dann geht’s los. Mittlerweile sind so schon über 500 Videos zustande gekommen.