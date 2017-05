Mit dem ersten kleinen Jubiläum kommt auch die Erweiterung des Festivals: Die fünfte Ausgabe des Cardinal Sessions Festivals wird im Mai in gleich drei Städten stattfinden.

Geschrieben am 04. Mai 2017, 10:30



Schon seit 2010 präsentieren die Studenten Lenny, Timo und Alex bei den Cardinal Sessions ihre Lieblingskünstler so, wie man sie in offiziellen Musikvideos nicht kennenlernt: reduziert auf Stimme und Instrument – aufgenommen auf Feldwegen, Innenhöfen oder Backstage bei Festivals. Schon über 500 Videos sind so zusammengekommen.

Ein paar Jahre später wurde das Konzept der Cardinal Sessions – besondere Akustiksessions zu organisieren und aufzunehmen, um sie dann über YouTube zu verbreiten – durch ein eigenes Festival ergänzt: Sie entfernten YouTube als Zwischenschritt und nahmen stattdessen den Verstärker hinzu. Zweimal im Jahr organisieren sie seitdem, gemeinsam mit Landstreicher Booking, das Cardinal Sessions Festival mit Newcomern verschiedenster Genres. Mitte Mai feiert es mit der fünften Ausgabe bereits das erste kleine Jubiläum und startet dabei vor Köln und Hamburg erstmals im Berliner Musik & Frieden.

Cardinal Sessions Festival (Berlin) 18.05.2017

Cardinal Sessions Festival (Hamburg) 19.05.2017

Cardinal Sessions Festival (Köln) 20.05.2017

18.–20.05. Berlin, Hamburg & Köln § Woman, Leyya, The Rumour Said Fire, Sion Hill, Brother Grimm, Freddie Dickson, Fazerdaze (nicht in Berlin)