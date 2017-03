16.03.2017, Köln, Gebäude 9









Es gibt sie, diese Menschen, die man einfach gerne anschaut. Will Toledo gehört dazu. Der Songwriter und Mastermind von Car Seat Headrest ist auf der Coolness-Ebene mit Koryphäen wie Conor Oberst, Erlend Øye oder Yannis Philippakis gleichzusetzen. Selbst in den hintersten Reihen des pickepackevollen Gebäude 9 zieht einen seine lakonische Entspanntheit gepaart mit den klassischen Indie-Rock-Gesten eines Mitzwanzigers (Haarpracht schütteln, gebückt Gitarre spielen, schüchtern sein) in den Bann.

Dazu kommt die musikalische Raffinesse von Car Seat Headrest. Diese ist in – ein wenig absurd erscheinenden – 14 Alben, die hauptsächlich auf Bandcamp erschienen, ziemlich gut gereift: Das neueste Werk »Teens Of Denial« ist voller post-pubertärer Weisheiten, knackiger Punchlines und ausgeklügelten Songaufbauten. Dieses dominiert – wie üblich – den Konzertabend, was definitiv keine schlechte Entscheidung ist. Vor allem die Mitsing-Hits »Destroyed By Hippie Powers«, »Unforgiving Girl (She’s Not An)« und »Drunk Driving / Killer Whales« sind Zeugen davon, dass Indie-Rock-Songs immer noch Leben verändern können. Und wenn es nur sei, dass diese Leben um einen großartigen Rock-Song reicher sind. Denn großartig sind die meisten Songs von Car Seat Headrest tatsächlich. Es geben sich schmissige Grunge-Nummern (»Fill In The Blank«) mit opulenten zehnminütigen Intelligenzia-Post-Punk-Songs (»Vincent«) die Klinke gegenseitig in die Hand, dass es ein Fest ist.





Das einzige was an diesem Abend stört, ist, dass Will Toledos Gesang leiser gemischt ist, als der seiner Backing-Vocals. Entweder ist dies übertriebene kokettierende Bescheidenheit oder eine Unzulänglichkeit des Sound-Engineers. Ansonsten hält sich Toledo ziemlich mit Ansagen zurück und konzentriert sich den allergrößten Teil der knappen 80 Minuten aufs Musizieren. Was für alle Besucher des Gebäude 9 keineswegs ein Verlust ist, solange man ihm zusehen und -hören kann.