Nostalgie ist ein großes Thema gerade, auch bei Captain Capa . In ihrer neuen Single »The Fever« besingen sie verpasste Chancen und beschwören den alten Schwung von früher wieder herauf. »Time has worked against us« heißt es da, gut nur, dass sich die Melancholie keineswegs im Sound wiederfindet. Captain Capa setzen auf Synthies, Funk und den von ihnen bekannten Off-Beat.