Sein Debütalbum »Architect« hat Christopher Duncan im vergangenen Jahr eine absolute Outsider-Nominierung beim britischen Mercury Prize beschert. Weniger als ein Jahr später ist er, der in seiner Musik Elektronik mit Klassik und Pop verbindet, immer noch nicht im Alternative-Mainstream angekommen. Vielleicht liegt das daran, dass der atmosphärische Klangteppich des Schotten einer Haltung bedarf, die eben sowohl entspannt als auch konzentriert sein muss.Denn auch das, was C Duncan auf seinem zweiten Album »Midnight Sun« fabriziert, ist höchst anspruchsvoller, emotionaler Pop, dessen Akkordfolgen, Stimmwechsel und Instrumentierung durchaus im Musikunterricht analysiert werden könnten. Während »Do I Hear« feinste Lofi-Orgeln präsentiert, erinnert »Window« beinahe schon an Choräle im sonntäglichen Gottesdienst. Letztendlich ist es aber vor allem der vibrierende Synthesizer-Sound aus »Like You Do«, der den Sound von »The Midnight Sound« so schummrig-schön macht. Der Albumtitel ist im Übrigen als Konzeptalbum an die Sci-Fi-Serie »The Twilight Zone« aus den 1950ern angelehnt: »Midnight Sun« ist der Name von Duncans Lieblingsfolge. Genauso sollte das ultimative Drinnen-Dasein im Herbst aussehen: in eine Decke einrollen, C Duncan hören und »The Twilight Zone« gucken.