»Give me your love, I want it all«, fordert Briana Marela ; und so oft und so albern, wie sie es singt, möchte man seinen Zuneigungsvorschuss gleich wieder einsacken und Reißaus nehmen. Schon der Opener macht einem in ähnlich ausdauernder Manier zu schaffen, dem keine andere Aufgabe zugedacht sein kann als die einer emotionalen Dehnübung, um jeden Holzkopf für den seligen Zustand des Verliebtseins empfänglich zu machen. Die Dehnübung scheitert spektakulär, weil es unfassbar schlimm sein kann, Verliebte beim Verliebtsein zu beobachten. Und so verstört auch der verspielte Anstrich des Albums.Mit dem Tunnelblick der Limerenz geht es vorbei an müde glimmenden Synthies durch verschlafene Klanggärten, aus denen allerlei Effekte wie Murmeltiere die Näslein hochrecken und wieder verschwinden. Geschält, entsteint, gezuckert präsentiert Marela ihre Lieder und hängt sich dabei gern an Textfragmenten auf, um so ins nächste Bauteil ein- oder aber gänzlich aus dem Song auszusteigen – leider mitunter das Einzige, was sie von einer gesprungenen Schallplatte unterscheidet. Apropos aussteigen: Den besten Anlass zum Ausstieg aus diesem Album bietet ein solides Purity-Ring -Imitat mit dem bezeichnenden Titel »Quit«. Ab diesem Punkt nämlich ist die magere Ernte im Wesentlichen eingefahren – es sei denn, man möchte hören, wie Marela sich mit tausendfach gehörter Phönix-Asche-Metaphorik für die nächste Runde einstimmt, weil nach der Liebe vor der Liebe ist. Schon klar: Alles ist zyklisch. Nur hat nicht alles das auch verdient: Dieser Platte zum Beispiel fehlt schlicht das Gefühl für große Gefühle. »Call It Love« ist der ideale Ansporn für ein erfülltes Leben allein, in stiller Liebe zu niemandem als sich selbst.