Beim literarischen Schreiben unterscheidet man üblicherweise zwischen »Plotten« und »Discovery Writing«. Im ersteren Fall plant man die Handlung bis zum Schluss durch. Im letzteren folgt man der Intuition. Das Hamburger Quartett Brett zeigt auf diesem entwaffnend guten Debüt, was dabei herauskommt, wenn man beide Methoden kombiniert. Auf der einen Seite wissen sie ganz genau, was sie tun: Niemand spielt sich so präzise durch eine Mischung aus Post-Wave, Postcore, Stoner Rock und Art-Pop und komponiert derlei spröde betörende Harmonien, wenn er als Musiker noch grün hinter den Ohren ist. Die Qualität alleine wird dafür sorgen, dass »Wutkitsch« seine gebührende Aufmerksamkeit bekommt. Auf der anderen Seite spielen kalkulatorische Überlegungen zu Zielgruppen oder Hörgewohnheiten in ihrem Sound offensichtlich keine Rolle. Was in der ersten Hälfte des Albums musikalisch so griffig beginnt, dass junge Radiosender es mit ein bisschen Mut in die Heavy Rotation aufnehmen könnten, entwickelt sich in der zweiten zu einer schroffen Riff-Abfahrt, welche die Platte in den 1990ern sogar für ein Kunstkrach-Label wie bluNoise interessant gemacht hätte.Lyrisch bietet Sänger Max das Originellste, was abseits guten Raps derweil in Deutschland zu hören ist. Dabei erinnert seine Intonation und Stimmfarbe den kundigen und tabulosen Historiker deutschsprachiger Popmusik manchmal sogar an Hartmut Engler auf den ersten beiden Alben von Pur. Keine Häme, denn das galt früher sogar für sperrige Künstler wie Pendikel! Pur haben schließlich in ihrer vergessenen Frühphase einen seltsam am Kunstpop kratzenden Nerd-Schlager gespielt, dessen durch die Zähne gepresste Gesellschaftskritik im Gegensatz zu diesem stilsicheren Ritt hier tatsächlich »Wutkitsch« war.