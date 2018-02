HamburgDeutschsprachiger Stoner-Pop-Blues-RockBrett haben um ihr Studio in Ottensen – die Hebebühne – eine Art soziokulturelles Zentrum aufgebaut.Max Reckleben: Wir alle bringen unsere musikalischen Helden ein: Zeppelin, Hendrix, The Strokes, QOTSA oder Tedeschi Trucks Band. Unser Anspruch war aber schon immer, zu adaptieren und nicht zu kopieren. Da wir alle zusammen schreiben und jeder seine musikalische Identität einbringt, klingen die Dinge am Ende eben so.Weil auf Deutsch texten so schwierig ist, haben wir es erst mal auf Englisch versucht – und weil unsere Helden alle englischsprachig sind. Mit der Zeit wurde der Wunsch, auch auf sprachlicher Ebene mehr ausdrücken zu können, allerdings immer größer, und wir sind um unsere Muttersprache nicht mehr herumgekommen. Aber jetzt sind wir superglücklich damit.Die Hebebühne ist unser kleiner Leuchtturm. Wir geben hier unserer eigenen kleinen Szene ein Zuhause. Inzwischen haben sich knapp 25 Parteien in unsere Räume eingemietet – es gibt Werkstätten, Büros, Probe- und Workshopräume sowie eine kleine Kneipe und einen Live-Club. Die Idee war, kreativen Menschen einen Ort zu geben und so ein Netzwerk zu erschaffen, das sich gegenseitig hilft und unterstützt. Das funktioniert super.