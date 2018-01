»Für uns ist unsere Musik die reinste Freude«, stellte Paul von Brandt Brauer Frick in unserem letzten Gespräch mit dem eklektischen Trio so einfach wie erhellend fest. Ein Umstand, der sich nicht nur im Titel ihres aktuellen Albums »Joy« niederschlägt, sondern auch in den Konzerten des stets zwischen Klassik, Jazz, Pop und elektronischer Tanzmusik oszillierenden Trios. Kurz: Die Shows von Brandt Brauer Frick sind ein Spektakel, dass man mal gesehen haben muss. Umso besser, dass es dafür mit dem Abschluss des »Masters Of Minimal«-Festivals am 20. Januar in der Düsseldorfer Tonhalle eine erstklassige Gelegenheit dafür gibt.