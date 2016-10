Im Gegensatz zu ihren Ensemblezeiten, in denen sie als BBFE firmierten, kommt Sheppard trotz gleichberechtigter Bandmitgliedschaft nicht im Namen vor. »Wir haben das aber kompensiert, indem wir ihn auf das Cover gehoben haben«, erklärt Jan Brauer. Das Cover-Artwork zeigt das wütende Gesicht von Beaver Sheppard in Nahaufnahme und stellt die ganze Widersprüchlichkeit der Freude dar, die BBF mit dem Album ausdrücken wollen. »Und auch im Video zu ›Holy Night‹, das wir letztes Jahr vorab veröffentlicht haben, wird ihm ein Denkmal gesetzt«, so Brauer weiter. In dem Animationsvideo von Danae Diaz errichten fleißige Arbeiter eine Götterstatue mit Sheppards Gesichtszügen, die am Ende lebendig wird und die gesamte Stadt in Trümmer legt. »Die Idee kam mir an einem Abend im Berliner Club about:blank«, so Brauer. »Beaver ist eben ein sehr faszinierender Mensch, nicht nur musikalisch, sondern auch als Typ, mit all seinen unterschiedlichen Facetten.« BBF spielen auch im Video mit der Idee, etwas zu erhöhen und zu verkaufen. »Denn in der Religion ist es ja genauso wie im Kapitalismus: Etwas wird übertrieben und dann unter die Leute gebracht«, so Frick. »Und den Göttern ist es dann egal, was sie unter den Menschen anrichten.«