klingt wie in der heimischen Garage zwischen dem zehnten Bier und dem Morgengrauen gedaddelt. Das ist durchaus als Kompliment zu verstehen; denn diese blaue Stunde hat ihren Reiz. Der schlanke, experimentelle Synthie-Pop-Track »Smoke & Drive Around« beispielsweise kriecht förmlich aus den Boxen und bricht mit Zeilen wie »

The parties tonight, drinking outside, behind the church, drunk and high Jesus Christ« eine Lanze für Wasted-City-Romantik. Bei Brandon Can’t Dance handelt es sich um den Singer/Songwriter Brandon Ayres aus Philadelphia, der bisher eifrig selbst über Bandcamp und Co. veröffentlichte und zum Dunstkreis von Alex G. gehört. Dort entsteht gerade eine vom DIY-Ethos getriebene Szene, die ständig mit neuen, interessanten Platten um die Ecke kommt. »Graveyard Of Good Times« passt allzu gut in diesen Sound: Unprätentiös, cheesy, zwischen Postpunk und Alternative-Rock, aber immer mit einer Prise hintergründigem Humor ausgestattet. Besonders dann, wenn Ayres seine Stimme pitcht oder ein Gitarrenriff nicht wirklich ernst gemeint sein kann. Das Zeugnis eines einsamen und dennoch nicht verzweifelten Künstlers.