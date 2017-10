In den acht Jahren, die zwischen der überraschenden Veröffentlichung von Brand News »Science Fiction« und dem Vorgänger »Daisy« vergangen sind, wird so mancher depressive jugendliche Fan seine Krankheit selbst mit dem Schritt ins Erwachsenenleben nicht überwunden haben. Auch Jesse Lacey, Frontmann und Texter der Band, ist nun fast 40, hat geheiratet, und doch bestimmen seine Depressionen immer noch sein Songwriting, auch wenn diese nicht mehr brennend in ihm wüten, sondern sich vielmehr als ein verborgener Schlund in seiner Psyche auftun, in den er an schlechten Tagen hineinzufallen droht. Dazu passt es, dass die Feuermetaphorik, die früher oft Laceys Texte bestimmte, nun öfter einer Bildsprache des Wassers weicht.Auch die meist düsteren, zähen Songstrukturen von »Science Fiction« entfachen einen strudelartigen Sog. Erst gegen Ende des Albums scheinen sich die New Yorker mit dem selbstbewussten Alternative-Rock von »No Control« und dem groovigen Stoner von »451« aus diesem Loch befreien zu können. Sollte jedoch tatsächlich bald die Auflösung von Brand New bevorstehen, wie es jüngst veröffentlichtes Merchandise mit der Aufschrift »2000-2018« nahelegt, wird das Fehlen einer der emotional überwältigendsten Rockbands des Jahrtausends ein mindestens ebenso großes aufreißen.