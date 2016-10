Bereits im vergangenen Jahr veröffentlichten BOY ihr zweites Studioalbum »We Were Here«. Nun präsentieren sie ein neues Video zum Song »Fear«.

Geschrieben am 04. Oktober 2016, 13:44



Dunkle, karge Räume, neblige Wälder, hypnotisierende Farben und Lichter – Valeska Steiner und Sonja Glass, die zusammen das Duo BOY bilden, bewegen sich in ihrem neu veröffentlichten Video zu »Fear« anmutig durch mystische Kulissen. Damit verarbeiten sie das bittere Thema des Songs, den Umgang mit einer Angststörung, vielschichtig verpackt und visuell beeindruckend.

Bereits im vergangenen Jahr erschien das Album »We Were Here«, auf dem der Song zu finden ist. In diesem Jahr konzentrierten sich BOY auf Live-Auftritte und können auf einen Sommer voller Konzerte und Festivals zurückblicken. Und auch in diesem Herbst kann man sich noch einige Male von den Live-Fähigkeiten der Band überzeugen.

BOY