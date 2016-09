Ein Mantra ist ja ein bestimmter Vers, der durch repetitives Rezitieren das Individuum in einen höheren Bewusstseinszustand versetzen kann. So in etwa verhält es sich mit dem vorliegenden Album von Martin Hasselgren alias Boy Omega . Wiederholtes Abspielen der LP kann zu unerwarteten Glücksgefühlen führen. Insofern schon mal Daumen hoch für den Albumtitel.



Aber lange Rede, wenig Sinn: »Full Moon Mantra« ist tatsächlich überirdisch. Die unsägliche Wortschöpfung Indietronic darf hier mal wieder aus der Mottenkiste. Notwist-Frickeleien in »Treasure Maps« flirten mit Ambient-Pop, ein epischer Arcade-Fire-Anspruch(»Punch Out«) trifft auf den lupenreinen Synthie-Popsong »A New Light«. Folk-Pickings verschmelzen mit wabernden Synthie-Flächen, der Titeltrack schaukelt sich unerwartet sogar in Richtung Dancefloor. So würden Tame Impala vielleicht klingen, kämen sie aus Schweden. Das Bett ist gemacht, aber nicht nur Mondsüchtige dürfen noch aufbleiben. In diesem Sinne: Repeat, repeat, repeat!